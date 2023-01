Opération coup de pied dans la fourmilière de la police nationale: 92 suspects arrêtés dont 17 femmes et 28 engins à deux roues saisis - abamako.com

News Société Article Société Opération coup de pied dans la fourmilière de la police nationale: 92 suspects arrêtés dont 17 femmes et 28 engins à deux roues saisis Publié le mardi 24 janvier 2023 | Mali24

L’opération dénommée coup de pied dans la fourmilière initiée depuis longtemps par le Directeur General de la Police Nationale l’Inspecteur Général Soulaïmane Traoré pour la sécurité des personnes et de leurs biens se poursuit normalement dans le district de Bamako et les alentours.



Samedi 21 janvier 2023, dans le cadre de cette opération et sous le contrôle des responsables de police nationale, les policiers ont effectué une descente dans le secteur des Commissariats de Police de Torokorobougou, Niamakoro et Baco-Djicoroni.



Cette descente a permis l’interpellation de quatre-vingts douze (92) personnes suspectes dont dix-sept 17 femmes et la saisie de vingt-huit 28 engins à deux 02 roues.



Cette opération qui mobilise plusieurs éléments composés d’officiers et sous officiers de la police nationale vise à démanteler les nids criminogènes dans le district de Bamako et les alentours, d’une part et d’autre part débarrasser Bamako et ses alentours des bandits qui perturbent la quiétude de la population.



Pour mener à bien cette mission, les responsables policières comptent sur le soutien et l’accompagnement de la population qui sont déterminant pour la réussite de cette opération dénommée coup de pied dans la fourmilière.



Du coté de la population cette opération est vraiment appréciée car elle permet à la population de se sentir en sécurité et surtout d’avoir confiance en la police qui se bat nuit et jour contre les bandits qui perturbent la quiétude de la population dans le district de Bamako et les alentours.



Mohamed Kanouté