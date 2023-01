Mali : Nouvelle vague de départs du parti RPM de l’ancien président IBK - abamako.com

Nouvelle saignée au sein du Rassemblement pour le Mali (RPM) formation politique de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), décédé le 16 janvier 2022. Après la démission du parti, début janvier, de l’ancien président de l’Assemblée nationale Moussa Timbiné et de ses partisans, d’autres hauts cadres quittent le navire. Parmi eux, un ancien ministre et ses partisans ont créé ce week-end à Bamako une nouvelle formation politique.



Déjà en retrait du Rassemblement pour le Mali (RPM) depuis plusieurs mois, l’ancien ministre Baba Moulaye a franchi le Rubicon : Il est désormais à la tête du Parti malien du travail et de la refondation (PMTR). La devise du dernier-né des partis politiques du Mali est « démocratie, paix et travail ».