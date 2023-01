Accord d’Alger : Bamako décline la proposition algérienne d’une réunion en « terrain neutre » - abamako.com

News Politique Article Politique Accord d’Alger : Bamako décline la proposition algérienne d’une réunion en « terrain neutre » Publié le jeudi 26 janvier 2023 | Jeune Afrique

Point de presse animé par le ministre malien des affaires étrangères et de son homologue algérien

Bamako, le 26 août 2021. En fin de mission à Bamako, le ministre algérien des affaires étrangères M. Ramtane LAMAMRA a, conjointement animé un point de presse avec son homologue malien, M. Abdoulaye DIOP.



Réclamée par les ex-rebelles du Nord, l’option d’une réunion des parties prenantes de l’accord de paix à Alger vient d’être rejetée par le Mali. Et ce, malgré le lobbying algérien.





Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et son homologue malien, Abdoulaye Diop, à Bamako, le 10 janvier 2023. © Présidence de la République Mali



Alors que l’Accord de paix et de réconciliation, dit accord d’Alger, semble plus fragilisé que jamais, la médiation algérienne s’est intensifiée ces dernières semaines. En déplacement à Bamako le 9 janvier, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra, était accompagné de l’ambassadeur d’Algérie au Mali, El-Haoues Riache, ainsi que de l’ambassadeur Boudjemaa Delmi, l’homme qu’Alger a chargé du dossier malien.