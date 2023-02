CAN TotalEnergies U-17 Algérie 2023 : le Mali jouera dans la poule C en compagnie du Cameroun, du Burkina Faso et du Sud Soudan - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN TotalEnergies U-17 Algérie 2023 : le Mali jouera dans la poule C en compagnie du Cameroun, du Burkina Faso et du Sud Soudan Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Éliminatoires de la CAN 2023: les Aigles du Mali affronteront cet après midi le Soudan du Sud à Kampala

Tweet

Vainqueur de l’édition 2017, le Mali, classé de par son statut, dans le pot 2 avec le Sénégal et le Maroc en leur qualité de pays qui ont participé à la dernière édition, mais sans sortir de la phase de poules, jouera le premier tour de la compétition face respectivement au Cameroun, au Burkina Faso et au Soudan du Sud pour le compte du groupe C basé à Annaba.



C’est ce qui ressort du tirage au sort effectué ce mercredi 1er février 2023 par la Confédération Africaine de Football (CAF) dans ses locaux, au Caire en Egypte. Les 12 pays participants sont donc répartis comme suit :

Groupe A basé à Alger : Algérie, Sénégal, Congo, Somalie

Groupe B basé à Constantine : Nigéria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie

Groupe C basé a Annaba: Cameroun, Mali, Burkina Faso, Soudan du Sud



La CAN U17 se déroulera du 29 avril au 19 mai prochains dans les villes d'Alger, Constantine et Annaba.



ANDROUICHA