Championnat national de football ligue 1 : La 10è journée démarre aujourd'hui Publié le vendredi 3 fevrier 2023

© aBamako.com par AS

Championnat national de football ligue 1

Bamako, le 23 Août 2020, pour le compte de la 22è journée du championnat national de football ligue 1, Black Star a battu l`US Bougouni par 2-0.

Le championnat national de football reprend ses droits aujourd’hui vendredi 03 Février 2023 après une suspension pour le championnat d’Afrique des nations (CHAN), Algérie 2022.



La 10è journée commence cet après-midi avec la rencontre l’AS Police - AS Real de Bamako en première heure au stade Modibo Keïta. Cette rencontre est importante pour les deux équipes qui se battent pour des objectifs différents.



Dans les perspectives de garder son fauteuil de leader, l’AS Real (21 points) doit impérativement gagner pour creuser l’écart avec son poursuivant direct, notamment le Djoliba (2è, 19 points), et prolonger la série d’invincibilité.



En deuxième heure, ce sera le choc entre les Onze Créateurs et le Stade malien de Bamako. L’objectif des deux clubs est clair : faire une bonne opération pour se donner une bonne santé. Le Stade malien occupe le 6e rang avec 13 points contre 12 unités pour les Onze Créateurs, 10è au classement. Le match marque le début du nouvel entraîneur du Stade malien, Siaka Traoré. Le même jour, au stade Mamadou Konaté, Binga FC (9è) qui compte 12 points croisera le fer avec le COB (13è, 8 points). 24h plus tard, l’AS Bakaridjan recevra Afrique élite football (AFE).

À domicile, les pensionnaires de Barouéli mettront tout pour relever la tête après quatre matches sans victoire. Ils ont perdu contre le COB (1-0, 6è journée), l’Usfas (2-1, 7è journée), le Djoliba (2-0, 9è journée) et fait match nul contre l’ASKO (0-0, 8è journée). Toujours à l’intérieur du pays, l’USC Kita, lanterne rouge (7 points) sera l’hôte de Yeelen olympique (14è, 8 points).

La 10è journée du championnat se poursuivra le lundi 6 février avec deux rencontres au programme. En première rencontre, le Djoliba (19 points), deuxième du classement en découdra avec Lafia club de Bamako (LC.BA) 12è avec 8 points. Les Rouges doivent gagner pour garder le contact avec le Réal, leader du classement. Le dernier match de la 10è journée mettra aux prises l’AS Black star et l’ASKO qui comptent respectivement (14 points) et (11 points).



