Droits de l'Homme : la Sous-secrétaire générale de l'ONU échange avec les étudiants sur le droit des victimes Publié le vendredi 3 fevrier 2023

La Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP) a abrité le mercredi 1er Février 2023, une conférence sur le thème : "Partage d'expérience avec les étudiants sur le respect, la promotion et la défense des droits des victimes".



La conférence était animée par la Sous-secrétaire générale de l'ONU, défenseure des droits des victimes, Jane CONNORS.



Le doyen de la FSAP, Pr Cheick Amala TOURÉ qui représentait le Recteur de l'Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), a tout d'abord présenté la FSAP. Selon lui, la FSAP a deux masters en son sein qui sont : Master en Droits de l'Homme et Culture de la Paix (DHCP) et masters en Genre et Développement (GD).



Le Pr Cheick Amala TOURÉ s'est réjoui du choix porté sur sa faculté pour abriter cette conférence. La conférencière Jane CONNORS a commencé son intervention par expliquer la prise en charge des victimes des comportements des agents de L'ONU en mission. Elle a souligné que son département travail en accorder une attention particulière aux victimes et leurs proches.



Elle a invité les étudiants à poursuivre leurs études pour pouvoir, un jour défendre les Droits de l’Homme qui ont pour finalité la paix.



Les étudiants de la FSAP ont salué l'initiative et souhaité que cette collaboration avec la Division des Droits de l'Homme et de la Protection de la MINUSMA soit à long terme.



