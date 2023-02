Football CHAN Algérie 2022: L’entraîneur Nouhoum DIANE et son adjoint remerciés. - abamako.com

Football CHAN Algérie 2022: L'entraîneur Nouhoum DIANE et son adjoint remerciés. Publié le jeudi 2 fevrier 2023

© aBamako.com par Sissoko Alou

Match Mali-Sierra Leone du 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023

Bamako, le 03 septembre 2022. En match comptant pour le 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023, les Aigles locaux du Mali ont dominé leurs homologues de la Sierra Leonne sur le score de 2-0 au stade du 26 mars. Tweet

Après leur contre performance à la tête de l'équipe nationale locale lors du CHAN Algérie 2022, la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) a remercié l'entraîneur Nouhoum Diané et son adjoint Issa kolon Coulibaly pour insuffisance de résultats.



Au CHAN Algérie 2022, les aigles locaux n'ont pu faire qu'un match nul et une défaite dans poule qui était composée de trois équipes. Dans cette poule le Mali a été classé dernier, d'où la colère des autorités sportives.



Le Mali a été vice champion lors de la dernière édition du CHAN au Cameroun, l'objectif de cette année était de remporter la coupe. Malheureusement les aigles locaux ont été éliminés au premier tour. Le bureau fédéral a donc décidé de remercier l'entraîneur et son adjoint.



fsanogo