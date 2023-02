Culture : Segou’art-festival sur le Niger donne son coup d’envoi - abamako.com

Communément appelé Festival sur le Niger, "Segou'art-festival" a été lancé le mardi 31 janvier 2023 dans la cité des balanzans. Cette 19ème édition du festival prévoit plus de 300 000 visiteurs. Pendant une semaine, la cité des balanzans vibrera au rythme de l'art et de la culture.



La foire qui constitue l'une des activités majeures a été ouverte dans la soirée de ce 31 janvier par les officiels. Co- Parrainée par le ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie et du tourisme représenté par son directeur de cabinet Yamoussa Fané n'a pas manqué de rendre hommage aux acteurs culturels. Cette soirée était embellie par la prestation des artistes comme Neba Solo, la cantatrice Mamou Thiero et bien d'autres.



Au cours de Ségou'Art Festival sur le Niger, c'est aussi l'assainissement et la propreté. À effet, sur concours, le jury indépendant a déclaré les quartiers de Sidi Sonikoura, Sômônô so et Banani Saba Kôrô comme les plus propres de la ville et ont été récompensés chacun avec un prix.



Le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Afel Yattara représentant le gouverneur, le maire de la commune urbaine de Ségou monsieur Nouhoum Diarra et d'autres officiels de la ville ont pris part à cette cérémonie.



fsanogo