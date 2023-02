Violations du domaine scolaire : les syndicats de l’éducation invite les autorités à respecter les textes - abamako.com

Violations du domaine scolaire : les syndicats de l'éducation invite les autorités à respecter les textes Publié le mercredi 1 fevrier 2023

Les Syndicats de l'Éducation signataires du 15 octobre 2016 dénoncent une violation du domaine scolaire. Il en ont saisi l'opinion nationale et internationale dans un communiqué. Dans ce communiqué, les enseeignants rappellent que le domaine scolaire est protégé par les réglements intérieurs des Enseignements secondaire et fondamental, respectivement par l'article 7 et l'article 8 qui stipulent ceci: « Le domaine scolaire est inviolable. Nul n'a le droit de troubler la quiétude de l'école. Les locaux et dépendances ne peuvent être utilisés sans l'autorisation préalable du chef d'établissement ». Toutefois, ils notent que depuis un certain temps, ce domaine est violé de façon répétitive par des agents des forces de sécurité, et cela en toute impunité



Après l'incursion des policiers dans le centre d'examen à Kéniéba, celle des gendarmes au groupe scolaire de Kabala pour arrêter des enseignants, les syndicatss s'indignent d'observer l'arrestation manu militari d'un enseignant dans sa classe, en pleine composition, à l'école Doniyaso de Sénou, le jeudi 26 janvier 2023. L'enseignant est arrêté et menotté devant ses élèves comme un vulgaire bandit et transporté dans le véhicule d'un particulier pour la Brigade territoriale de Sénou.



Les Syndicats de l'Education signataires du 15 octobre 2016 s'interrogent sur l'intention réelle et le message que les forces de sécurité veulent transmettre aux enseignants et aux élèves dans ce contexte.



Ils invitent les autorités à appliquer les textes afin d'apporter la sérénité, la quiétude et la sécurité dans le domaine scolaire. Ils invitent les militantes et militants à la mobilisation pour la défense de leur corporation et apportent par la même occasion leur soutien à la synergie du District de Bamako.



