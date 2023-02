Infrastructure : la Recette Générale du District et la Paierie Générale du Trésor dotés d’un nouveau siège de plus de 4,5 milliards de F fa - abamako.com

Infrastructure : la Recette Générale du District et la Paierie Générale du Trésor dotés d'un nouveau siège de plus de 4,5 milliards de F fa Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Jeudi 2 février 2023, Le Ministre de l`Economie et des Finances, Alfousseini SANOU, a procédé à l`inauguration des bâtiments des nouveaux sièges de la Recette Générale du District (RGD) et de la Paierie Générale du Trésor (PGT).

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Alfousseini SANOU, a procédé ce jeudi 2 février 2023 à l’inauguration des bâtiments des nouveaux sièges de la Recette Générale du District (RGD) et de la Paierie Générale du Trésor (PGT).



La construction de ces nouveaux sièges de la RGD et de la PGT, dont la pose de la première pierre a été faite le 18 février 2019, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail que les anciens bâtiments ne pouvaient assurer.



Ce nouveau bâtiment de 6 étages, bâti sur une surface totale de 6 300 m², comprend quatre-vingt-deux (82) bureaux répartis, deux (02) salles de réunions, deux (02) salles d’archives, des toilettes à chaque niveau et deux parkings.



Entièrement financé sur le budget national, le coût de ce joyau s’élève à 4.616 351 493 F CFA TTC dont 4 116 351 493 F CFA pour les constructions et 500 000 000 F CFA pour le mobilier.

Dans son intervention, le ministre SANOU a félicité l’entreprise de construction et appelé les travailleurs de la RGD et de la PGT a plus d’engagement pour la réussite de la transition.



M.S