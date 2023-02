CMA: Algabass Ag Intalla nomme des nouveaux Chefs d’État Major à Kidal - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société CMA: Algabass Ag Intalla nomme des nouveaux Chefs d’État Major à Kidal Publié le vendredi 3 fevrier 2023 | aBamako.com

© AFP par Farouk Batiche

Réunion d’urgence des pays membres de la médiation

Bamako, le 19 janvier 2016 l`Algérie a tenu Réunion d’urgence des pays membres de la médiation sur la crise malienne. Tweet

Le président de la Coordination des Mouvements de l'Azawad CMA, Algabass Ag Intalla proche du chef Djihadiste Iyad Ag Ghali a nommé par une décision un nouveau chef d'État Major et son Adjoint. Ces nouveaux Chefs d'Etat Major, nommés à Kidal le jeudi 02 février 2023, sont le Colonel Hamad Rhissa Ag MOHAMED ASSALEH et Alhousseyni Ag AHMEDOU.



Il faut rappeler que Iyad Ag Ghali a récemment rencontré un certain nombre de personnalités du nord dont des responsables de la CMA.



MS