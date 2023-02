Paix et stabilité au Mali : le mouvement de l’Inclusivité soutient le gouvernement de transition - abamako.com

Paix et stabilité au Mali : le mouvement de l'Inclusivité soutient le gouvernement de transition Publié le samedi 4 fevrier 2023

Dans un communiqué, les mouvements de l’Inclusivité s’inscrivent en faux contre l’information de RFI, selon laquelle tous les mouvements signataires sont regroupés au sein du cadre stratégique permanent CSP. Ces mouvements soutiennent les actions du gouvernement de transition.



Voici la teneur du communiqué du mouvement de l’Inclusivité



Les Mouvements de l’Inclusivite ont été surpris d’entendre RFI évoquant, la rencontre de la Communauté internationale avec la CMA, en laissant croire que le Cadre Stratégique Permanent (CSP) regroupe tous les Mouvements Signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger (APR).



Les Mouvements de l’Inclusivité s’inscrivent en faux contre cette affirmation prétentieuse aux allures négationnistes. .



Tous les mouvements signataires de l"APR ne sont pas inscrits sur les listes du CSP. De même qu’ils ne le sont pas tous sur celle de la CMA qui tente de dissimuler son infortune sous le couvert du l’hydre toujours en gestation appelé CSP.



.

Les Mouvements de l’Inclusivité, dans leurs soucis constants de contribuer à la paix et à la Réconciliation, se réservent le droit de se prononcer sur la rencontre à Kidal qui semble préoccuper plus des puissances occidentales que le peuple malien. .



Par ailleurs les Mouvements de l’Inclusivité soutiennent fermement la décision des autorités de la transition de réfuter toute rencontre intermaliens en terre étrangère, les mouvements signataires étant tous présents dans les différentes institutions de la Transition.



Aussi, les Mouvements de l’ Inclusivité rappellent que la priorité pour nos populations demeure la paix en général et le DDR Intégration en particulier pour ces milliers de jeunes qui attendent toujours armes à la main à intégrer dans les corps militaires et civils.



Enfin nous rappelons à RFI que les maliens l’ont déjà laissé derrière eux et que sa propagande subira encore un autre échec.





Le Président

Honorable Chérif Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haidara

Chevalier de l’Ordre National du Mali

Membre du CSA