Christian Atsu retrouvé vivant sous les décombres du séisme Publié le mardi 7 fevrier 2023

Découverte du joueur professionnel Christian Atsu, âgé de 39 ans, en vie sous les décombres. Le n°30 de Hatayspor, club local turc était considéré comme disparu depuis le drame provoqué par un violent tremblement de terre qui a secoué la Turquie le lundi 6 février.



"Nous avons reçu des nouvelles positives selon lesquelles Christian Atsu a été sauvé avec succès des décombres du bâtiment effondré et reçoit des soins. Continuons à prier pour Christian" a déclaré le Ghana Football Association (GFA) dans un tweet publié ce mardi 07 février 2023



La nouvelle a suscité un grand soulagement chez les amateurs de football, mais également chez son club et sa nation d'origine, le Ghana qui avaient suivi avec anxiété les recherches pour le retrouver. Le monde du football continue de prier pour un prompt rétablissement pour Christian Atsu et pour toutes les personnes affectées par ce drame.



À noter également que, la veille du séisme, Christian Atsu avait rendu heureux toute la région de son club en marquant un but salvateur, à la 97e minute de jeu, donnant ainsi la victoire à son équipe face à l’équipe de Kasimpasa. Suite à cette catastrophe, tous les matchs de la Süper Lig turque ont été reportés.



