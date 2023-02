Avant-projet de constitution: c’est parti pour 15 jours de travaux de finalisation - abamako.com

Avant-projet de constitution: c'est parti pour 15 jours de travaux de finalisation Publié le mardi 7 fevrier 2023

Remise officielle de l`avant projet de la nouvelle constitution

Bamako, le 11 octobre 2022 le président de la transition a reçu l`avant projet de la nouvelle constitution à koulouba Tweet

La commission en charge de la finalisation de l’avant-projet de constitution démarre ses activités ce mardi 07 février 2023 pour une durée de 15 jours. Ces deux semaines seront donc consacrées aux dernières retouches (introduction de certains amendements, corrections etc.) censées peaufiner le texte en vue d’un produit fini à soumettre au référendum. Pour ce faire, la commission issue des Institutions de la République, des Organisations de la Société Civile (OSC) et du Gouvernement, a effectué une prise de contact le lundi 6 février 2023 sous la présidence du Professeur Fousseyni SAMAKÉ, son coordonnateur.



Après une présentation des membres de la commission, chacun selon ses qualités et statuts, le Coordonnateur de la Commission a indiqué qu’il s’agira pour eux, après l’établissement de la nouvelle loi fondamentale, et celle de la rédaction de l’avant-projet de la Nouvelle Constitution, de l’examiner, et de l’amender. Toutes choses, a-t-il fait remarquer en référence au décret 2022/077/777 du 19 décembre 2022, portant création de la Commission de Finalisation du projet de Constitution de la République du Mali en vue de produire et de soumettre au Président de la Transition, le Projet de Constitution de la République du Mali.

Le Pr Fousseini SAMAKE, a enfin remercié le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, pour la marque de confiance de sa part, avant de rappeler l’urgence et la nécessité d’une méthodologie à adopter pour la mission qui est la leur.



