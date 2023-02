FESPACO 2023 : Le Mali, invité d’honneur, y participera avec 10 œuvres cinématographiques - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Art et Culture Article Art et Culture FESPACO 2023 : Le Mali, invité d’honneur, y participera avec 10 œuvres cinématographiques Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par Alimata Koanda

26è édition du FESPACO: ouverture officielle par le Président du Faso

Samedi 23 Février 2019. Ouagadougou. Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé ce samedi à Ouagadougou l`ouverture officielle du 26è édition du FESPACO Tweet

Désigné le 02 février dernier pour remplacer au pied levé le Togo en tant que pays invité d’honneur de l’édition 2023 du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco), le Mali sera présent à cette fête à travers dix œuvres toutes catégories confondues.



En effet, pour cette 28è édition du Fespaco prévue du 25 février au 4 mars 2023, 10 œuvres cinématographiques dont des courts métrages, des documentaires, des séries et des films d’écoles ont été sélectionnés pour les différentes compétitions.



Pour rappel, le Mali a remporté trois fois le prestigieux Étalon du Yennenga, soit deux fois avec Souleymane Cissé grâce à ses films “Baara” en 1979 et “Finyè” en 1983 et une fois avec Cheick Oumar Sissoko pour son film “Guimba” en 1995. D’autres réalisateurs comme : Adama Drabo, Abdoulaye Ascofaré, Salif Traoré, Momo Cissé, Moussa Ouane, Ibrahima Touré, Léopoldl Togo, entre autres se sont illustrés aux Fespaco.



L’édition 2023 du Fespaco, c’est 1.142 films inscrits, 170 retenus en sélection officielle, dont une dizaine de catégories, notamment celles des fictions, documentaires, séries, films d’animation, des écoles…



ANDROUICHA