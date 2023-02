Diplomatie : La Russie continuera de soutenir le Mali dans le cadre d’une coopération bilatérale - abamako.com

Diplomatie : La Russie continuera de soutenir le Mali dans le cadre d'une coopération bilatérale
Publié le mardi 7 fevrier 2023

Le ministre des Affaires Étrangères de la fédération de la Russie Sergueï Lavrov après un tête avec son homologue Malien et une rencontre élargie aux deux délégations a tenu une conférence de presse



Au cours de cette conférence de presse, le ministre russe des affaires étrangères a rassuré son homologue malien de poursuite de l’aide son pays dans le domaine humanitaire notamment dans le cadre de la relation bilatérale et que la Russie espère que dans un délai très bref livrer au Mali du blé, des engrais, des produits pétroliers et d’autres produits stratégiques.



En ce qui concerne la coopération militaire, au cour de ces derniers mois Sergueï Lavrov a affirmé que la Russie a effectué des livraisons d’aéronefs très importants et cela a augmenté considérablement les capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Mali. Ces efforts permettront d’éradiquer la menace terroristes. ’’ Avec ces matériels militaires, les Forces armées du Mali sont maintenant parmi celles qui sont les plus préparées et les plus efficaces.", a déclaré Lavrov.



Le Diplomate russe a informé que les deux pays ont convenu d’élargir leur coopération dans le domaine économique et commercial ainsi que le partenariat dans les domaines de prospection géologique, transport et agriculture.



Le Ministre malien des affaires étrangères a souligné que le Mali a la Russie contre les sanctions de l’Union Européenne dans le cadre de la guerre contre l’Ukraine. Le Ministre DIOP a profité de cette occasion pour dénoncer l’instrumentalisation des questions des droits de l’Homme pour déstabiliser le Mali.



Sergueï Lavrov doit rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi GOITA avant de quitter le sol malien.

