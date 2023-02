Bonne gouvernance et restauration de l’autorité de l’Etat : le Document Cadre de Politique Nationale d’Administration du Territoire et son plan d’action 2023- 2027 en examen - abamako.com

Bonne gouvernance et restauration de l'autorité de l'Etat : le Document Cadre de Politique Nationale d'Administration du Territoire et son plan d'action 2023- 2027 en examen Publié le mardi 7 fevrier 2023

Atelier national de validation du DCPNAT et son plan d`action 2023 - 2027 au Centre de formation des collectivités territoriales

Mardi 07 Février 2023, L'association pour la promotion de la bonne gouvernance de la citoyenneté et des droits de l`Homme (APDGC) en partenariat avec le ministère de l`Administration territoriale et de la Décentralisation a organisé un atelier national de validation du document cadre de politique nationale d`administration du territoire (DCPNAT) et son plan d`action 2023- 2027 au Centre de formation des collectivités territoriales .

L’association pour la promotion de la bonne gouvernance de la citoyenneté et des droits de l’Homme (APDGC) en partenariat avec le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a organisé ce mardi 07 Février 2023, un atelier national de validation du document cadre de politique nationale d’administration du territoire (DCPNAT) et son plan d’action 2023- 2027 au Centre de formation des collectivités territoriales .



La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Colonel abdoulaye MAÏGA en présence du Chef de la MINUSMA et du maire de la commune urbaine de Kati.



Durant deux jours, ce document cadre de Politique Nationale d’Administration du Territoire et son plan d’action 2023- 2027 sera soumis en examen aux gouverneurs des régions du Mali, car il se veut inclusif et participatif.

Le Ministre MAÏGA, dans son intervention, a profité de cette occasion pour inviter l’ensemble de nos partenaires techniques et financiers et les amis du Mali à davantage de solidarité pour faire face aux défis nouveaux de l’administration territoriale. ’’Je puis vous assurer de l’accompagnementcontenu de la MINUSMA et du système des Nations unies pour soutenir tous les efforts visant à la promotion d’un Mali uniet prospère,doté d’une administration performante, moderne et proche deces citoyens", a affirmé le chef de la MINUSMA M. Wane.



Il faut rappeler que l’Administration du Territoire est confrontée depuis longtemps à plusieurs défis parmi lesquels la mutation d’une vision classique de l’Administration vers une vision moderne, l’attractivité et l’élitisme des représentants de l’Etat, la dépolitisation de l’Administration, le maillage du territoire en ressources humaines de qualité la mise en oeuvre d’un contrôle de légalité et d’une assistance-conseil dynamique, la coordination et le suivi stratégique des actions de développement, entre autres.

Ces défis ont été amplifiés par la crise multidimensionnelle qui a affecté l’efficacité influence négative sur la qualité du service public rendu à une population de plus en plus exigeante dans la quête d’un mieux-être.



