Restriction de liberté à Sikasso : Les engins à deux roues et les tricycles motorisés voient leur circulation réduite Publié le mercredi 8 fevrier 2023

Le maire de la ville de Sikasso a décidé de passer à une vitesse supérieure dans la lutte contre l’insécurité qui sévit dans sa municipalité. Interdiction est désormais faite aux engins à deux roues ainsi qu’aux tricycles motorisés de circuler la nuit dans la cité du Kénédougou.



« Compte tenu des récentes attaques contre certains postes de sécurité, attestant un risque d’insécurité, les engins à deux roues et les tricycles motorisés ne sont plus autorisés à rentrer dans la ville de Sikasso à partir de 22 heures à 5 heures du matin jusqu’à nouvel ordre » indique l’arrêté municipal portant cette restriction.



Selon ce document signé à la date du 4 février 2023 du maire de la Commune urbaine de Sikasso, Kalfa Sanogo, les commissaires de police chargés du 1er et du 2è arrondissement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de l’arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature.



