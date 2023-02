Côte d’Ivoire: l’ex chancelière allemande Angela Merkel lauréate reçoit son Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix - abamako.com

Côte d'Ivoire: l'ex chancelière allemande Angela Merkel lauréate reçoit son Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix Publié le mercredi 8 fevrier 2023

Côte d`Ivoire: l’ex chancelière allemande Angela Merkel lauréate reçoit son Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix

Le Jury du Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix 2022 a décerné l’édition 2022 dudit prix à l’ex chancelière de la république fédérale d’Allemagne, Angela Merkel au cours d’une cérémonie solennelle tenue ce mercredi 08 février 2023 dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro.



Le Président du jury, le Dr Denis Mukwege, gynécologue engagé pour les droits des femmes et Prix Nobel de la Paix 2018, a déclaré que « l’ensemble du Jury a été touché par sa décision courageuse, prise en 2015, d’accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et d’Erythrée. C’est une leçon qu’elle laisse à l’histoire ».



A l’annonce de cette attribution, la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a pour sa part souligné que « la souffrance est universelle, les solutions à apporter à la souffrance doivent également être universelles. Construire la paix consiste aussi à ouvrir les portes à ceux qui souffrent. Cette décision du Jury vient rappeler que l’accueil des migrants et des réfugiés est un enjeu primordial ».







Le choix d’Angela Merkel de ne pas fermer les frontières de l’Allemagne lors de la crise des réfugiés de l’été 2015 avait pourtant été controversé. Mais, la chancelière allemande de l’époque a continué d’assumer sa position, déclarant le 28 août 2020, « Je prendrais les mêmes décisions essentielles ». « Quand tant de gens se massent aux frontières (.), il faut les traiter avec humanité »? a-t-elle ajouté.



Mme Merkel estimait alors qu’elle avait eu raison d’être optimiste, rajoutant « nous avons fait énormément de choses. (...) Quand on voit que des jeunes gens arrivés à l’époque ont aujourd’hui leur bac et entreprennent des études, c’est un signe de réussite incontestable »



Cet optimisme de la chancelière Angela Merkel se résumait dans sa fameuse phrase « Wir schaffen das » (« Nous y arriverons »), par laquelle elle affirmait sa confiance dans la capacité de l’Allemagne à faire face au défi migratoire.





Le Jury du Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix 2022 a également décerné une « mention d’honneur » à Julienne Lusenge, pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles.



Connue et reconnue pour son action dans le Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC), Julienne Lusenge s’est élevée contre l’usage du viol comme « arme de guerre », pour défendre les droits fondamentaux et la dignité des femmes.











Angela Merkel a été élue première femme Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne le 22 novembre 2005.



Elle est réélue en 2009, 2013 et 2018.



Ne se représentant pas aux élections fédérales de 2021, elle quitte la chancellerie le 8 décembre 2021, le social-démocrate (SPD) Olaf Scholz lui succêdant.



Elle a été également désignée à quatorze reprises femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes (de 2006 à 2020, à l’exception de 2010), elle est durant ses 16 années à la tête de l’Allemagne perçue comme une des personnalités politiques les plus influentes de l’Union européenne.







Cyprien K. envoyé spécial à Yamoussoukro