Transition militaire au Mali, Burkina et Guinée: les ministres des Affaires étrangères de ces pays tiennent un mini sommet à Ouaga

Transition militaire au Mali, Burkina et Guinée: les ministres des Affaires étrangères de ces pays tiennent un mini sommet à Ouaga Publié le jeudi 9 fevrier 2023

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop, à la tête d’une forte délégation, participe depuis ce matin à Ouagadougou à un mini sommet tenu par le Mali, la Guinée Conakry et le Burkina Faso, trois pays d’Afrique de l’ouest qui assurent une transition militaire au niveau de la gouvernance.



L’objectif de cette rencontre tripartite, qui s’inscrit dans le cadre des consultations politiques sur des sujets d’intérêt commun, est de fédérer les intelligences, les énergies et les moyens pour parler d’une seule voix, mieux se faire entendre et de partager les expériences.



Ce sommet tripartite est la volonté manifeste des présidents Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, du colonel Assimi Goïta du Mali et du colonel Mamadi DoumbOUYa de la Guinée Conakry, les plus hautes autorités de ces pays. Il sera sanctionné par un communiqué conjoint des trois pays.