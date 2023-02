Kidal : trois groupes armés fusionnent au sein de la CMA - abamako.com

Kidal : trois groupes armés fusionnent au sein de la CMA Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com

Rencontre CNSP-Plateforme et CMA

Bamako, le 1er septembre 2020 au Ministère de la Défense. Dans ses consultations des forces vives de la nation en vue de la gestion de la transition politique, le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) a rencontré des membres de la Plateforme ainsi que ceux de la Coordination des Mouvements de l`Azawad (CMA) Tweet

Après la mise en place d'un état major commun, à sa tête un indépendantiste, trois groupes armés composés du Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA), du Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad (HCUA), et du Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA),ont fusionné ce mercredi à Kidal au sein de la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).



La déclaration ci-dessous



Considérant les dispositions de la charte de la CMA et de sa Plateforme politique de revendications: Considérant les différentes résolutions issues des Congrès des entités de la CMA tenus respectivement les 12,13 et 14 Décembre 2021 pour le MAA, les 11, 12 et 13 Janvier 2022 pour le HCUA et les 27, 28 et 29 Aout 2022 pour le MNLA:





Considérant les différents accords et ententes entre la CMA et la Plateforme en vue d'asseoir les bases d'une paix définitive au profit des populations de L'Azawad Considerant les déclarations de création respectives du CSP et CSP-PSD les 06 avril 2020 et 20 décembre 2022;) Conscients de la dégradation de la situation sécuritaire en Azawad :



Considérant la volonté des populations de l'Azawad d'unir leurs efforts pour faire face à tous les défis afin de parvenir au bien-être socio-politique;



Considérant les attentes légitimes des populations de vivre en paix et en tranquillité chez elles; Considerant les différentes rencontres du Bureau Exécutif de la CMA au sujet de la fusion;



Décidons:



De fusionner les Mouvements qui composent la CMA en une Seule entite politique et militaire;



De créer une commission technique chargée des modalités pratiques de la Fusion:



D'organiser dans les meilleurs délais un Congrés qui fixera les orientations et mettra en place les organes de la nouvelle organisation;



En attendant l'aboutissement definitif du processus de fusion, le Bureau executif de la CMA continuera la gestion des affaires de la Coordination.



Invitons à cet effet, les autres mouvements de l'Azawad à se joindre à l'initiative d'union afin de consolider les acquis au bénéfice du peuple de l'Azawad.



Fait à Kidal le 08 Février 2023



POUR LE MNLA



POUR LE HCUA



BILAL AG ACHERIF SECRÉTAIRE GÉNÉRAL



ALGHABASS AG INTALLA PRÉSIDENT



POUR LE MAA



IBRAHIM OULD HANDA SECRÉTAIRE GÉNÉRAL