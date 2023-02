Journée mondiale de la radio : le thème de l’édition 2023 concerne particulièrement le Mali selon le ministère de tutelle - abamako.com

Le thème « Radio et paix » choisi par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) pour l’édition 2023 de la journée mondiale de la radio, concerne particulièrement le Mali qui se trouve dans un contexte de crise depuis plus d’une décennie. C’est ce qui est ressorti de l’intervention faite par le secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alkaïdi Amar Touré, lors de la cérémonie marquant la célébration de cette journée le lundi 13 février 2023 à la Maison de la presse.



M. Touré a expliqué que le rôle de la radio est indispensable dans le processus de paix dans lequel le Mali est engagé à travers la promotion du dialogue entre les différentes parties.



«Le rôle des médias dans la prise en compte de la volonté des hommes, des femmes, même des jeunes et enfants maliens, est plus qu’essentiel. Nous sommes aussi conscients que le rôle public des radios et de tous les médias ne peut être joué que si les femmes et les hommes des médias peuvent exercer leur métier en toute sécurité et liberté», a-t-il soutenu. Et d’inviter tous les médias à être proches des populations et de leurs réalités sur l’ensemble du territoire, indépendamment de leur appartenance ethnique, sociale, religieuse et du genre, tout en restant professionnels.



ANDROUICHA