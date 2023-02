Santé : le SYNAPPO et le SYNAPHARM suspendent le service AMO dans les officines et laboratoires privés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Santé : le SYNAPPO et le SYNAPHARM suspendent le service AMO dans les officines et laboratoires privés Publié le lundi 13 fevrier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

La Pharmacie populaire du Mali (PPM)

Tweet

Dans une note adressée au Ministre de la Santé et du Développement Social, le Syndicat autonome des pharmaciens d’officine privée (SYNAPPO) et le Syndicat national des pharmaciens du Mali (SYNPHARM) annoncent la suspension du service AMO dans les officines et laboratoires privés d'analyses biomédicales pour retard de paiement des prestations. Ci-dessous la note conjointe des deux sysndicats.



Madame le Ministre de la Santé et du Développement Social



Objet: Suspension du service AMO dans les officines et laboratoires privés d'analyses biomédicales



Nous, SYNAPPO et SYNAPHARM.



Vu la constitution,



Vu la charte de la transition, modifiée



Vu les conventions N°87, 98 et 144 de l'OIT



Vu la convention de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) qui stipule respectivement en son article 40 et 42, les délais de payement de 15jours pour les pharmacies et 30jours pour les laboratoires d'analyses biomédicales à partir du jour de dépôt de la facture.



Considérant le retard de paiement des prestations de l'AMO dans les officines et laboratoires privés d'analyses biomédicales surtout par la CMSS,



Considérant les multiples tractations sans succès de nos deux syndicats pour le paiement des factures échues,



Considérant les nombreuses plaintes des promoteurs des officines et laboratoires privés d'analyses biomedicales,



Décidons la suspension du service AMO jusqu'à nouvel ordre dans tous les officines et laboratoires d'analyses biomédicales privés sur toute l'étendue du territoire national à partir du mercredi 1 Mars 2023 à minuit si le point de revendication suivant n'est pas satisfait:



- Le paiement intégral de toutes les factures échues des prestations de l'AMO dans les officines et laboratoires privés d'analyses biomédicales n'est pas effectif.



Veuillez recevoir, Madame le Ministre, I 'expression de notre franche collaboration.



SYNAPPO Le Président



SYNAP Syndicat des P d'Offene Privle LE PRESIDENT



SYNAPHARM DEVELOPPEMENT SOCIAL Starpfl