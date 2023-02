Lutte contre le terrorisme : des frappes d’hélicoptères et de drones font 82 terroristes neutralisés, des sanctuaires et des GAT détruits - abamako.com

Dans ce communiqué rendu public ce vendredi 10 février 2023, l'Etat-Major Général des Armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué en date du 25 janvier 2023, et en réponse au mode d'action terroriste de divertir les Forces Armées Maliennes dans les régions Sud en visant les cibles molles, couplé à de multiples mouvements de groupuscules terroristes, les FAMa ont mis l'accent sur la quête de renseignements et mené diverses opérations dont le bilan est livré comme suit :



- 11 Opérations aéroportées sur les localités de Kamiti (Bapho), Sangolola, (Niono) et dans les secteurs de Oro- Oro (Bandiagara), Sébéré (Koro), Tagatéléman (Sofara), Sagala, Diabali (Niono), Ouéta (Bapho ), Ngorodia et Koriantzé (Konna).



- 16 missions de reconnaissances offensives dans les différentes zones :



Secteurs de Sofara, Bandiagara, Konna, Douentza, Boni, Ansongo, Ménaka, Bapho,



Nion...



-09 frappes aériennes avec MI24, L39 et Super Tucano;



- 06 frappes de drone dans les secteurs de Boni, Mondoro et la Frontière Mali-



burkinabé ;



-03 frappes d'artillerie Grade-2M et Obusiers D30 dans les secteurs de Sofara et Bandiagara;



- une surveillance aérienne permanente sur les zones suspectes.



Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit: ☐ 10 sanctuaires terroristes détruits (Secteurs de Douentza, Boni, Bandiagara, Sofara et Bapho); ☐ 82 terroristes ont été neutralisés dans les différentes zones;



☐ 35 suspects interpelés dans les secteurs de Bapho, Sofara et Bandiagara :



☐ 48 AK-47, 02 PKM, 20 Fusils de chasse récupérés, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d'EEI, des moyens de communication, divers matériels y compris des uniformes militaires;



15 motos détruites;



☐ 08 Engins Explosifs Improvisés (EEI) neutralisés ; ☐ 05 Pickup détruits.



NB: La seule opération de Korientzé effectuée du 06 au 07 février 2023 a permis de neutraliser 37 terroristes, 33 AK47, 02 LRAC, 02 Bidons d'engins explosifs imposés, beaucoup de munitions et de gilets pare-balles ont été récupérés. 02 RPG, 05 Radios Motorola, des chargeurs, des matériels de fabrication d'EEI y ont été également récupérés.



Par ailleurs, une opération terrestre de grande envergure est en cours depuis le 09 février 2023 dans le centre faisant un bilan provisoire de :



- 04 GAT neutralisés ;



- 05 AK-47 récupérés, plusieurs motos et un véhicule de marque Jeep détruits par des frappes aériennes.



Les dividendes de ces opérations au profit des populations se résument comme suit: - Les patrouilles FAMa dans les secteurs de Bapho (localité de Kamiti) et Niono (localité de Nadani) ont permis de stabiliser les inquiétudes des populations sous menaces des terroristes.



Dans les secteurs de Ménaka et Ansongo, les patrouilles FAMa continuent de rassurer les populations et leurs permettent de vaquer à leurs occupations habituelles.



- Les Ravitaillements des populations dans les localités de Tessit, Léléhoye, Tinama et



Mondoro.



- La fin des harcèlements terroristes sur les populations de Seguendara, Tessit, Léléhoye, Tinama et Mondoro.



Ces opérations ont désorganisé les terroristes résumant ainsi leurs actions aux pressions sur certaines populations avec des menaces et quêtes de zakats, des poses d'EEI visant les usagers civils et militaires. Il est à noter aussi que les terroristes procédent à des opérations de perfidies qui consistent à perpétrer des vols de bétails étant dans des accoutrements militaires et laissant croire à une forfaiture des FAMa..



L'Etat-Major Général des Armées indique que ses actions cinétiques se poursuivront avec l'exploitation des renseignements sur les zones de regroupements des zakats et sur les complicités terroristes.



Bamako, le 10 février 2023



LE DIRECTEUR DE D'INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES ARMEES

LE COLONEL SOULEYMANE DEMBELE

Chevalier de l'Ordre National



