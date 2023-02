Retour à l’ordre constitutionnel au Mali : Me. Cheick Oumar Konaré invite à sursoir à la tenue des élections jusqu’au recouvrement de l’ensemble du territoire national - abamako.com

De plus en plus, les Maliens sont divisés sur la question de la fin de la transition et l’organisation des élections crédibles et transparentes en 2024. Si beaucoup d’opposants ont mis en garde contre toute tentative de prorogation de la transition lors du lancement du Parti Lumière du Peuple (PLP), le dimanche 19 février 2023, au Palis de la culture Amadou Ampâté Ba, sur le plateau du débat de dimanche à Africable révision, Me Cheick Oumar Konaré, à la place du président Assimi Goita décrèterait , selon lui, « qu’il n’y aurait pas d’élections avant le recouvrement de tout le territoire ».



« Je ne sais pas si le colonel Assimi en a le pouvoir ou la force, mais je serai à sa place, moi je décrèterai qu’il n’y aurait pas d’élections avant le recouvrement de tout le territoire » a expressément indiqué Me Cheick Oumar Konaré lors de l’émission débat de dimanche sur la chaine du continent « Africable télévision » avant d’ajouter « Je ne pense pas que quelqu’un doive faire un coup –état , voire deux et ensuite rendre le pays à des politiciens qui ont échoué alors que l’insécurité sévi partout ». Pour lui, les acteurs de l’avènement démocratique sont à l’origine de tous les maux dont souffre le Mali aujourd’hui du fait de leur échec.



Donc pour lui, tenter de renouer forcement ces politiciens qui ont échoué amène à s’exposer soit même à un échec certain. « La démocratie qu’on a pratiquée depuis 1991, c’est du pipeau, ça n’a servi à rien. Moi je ne crois pas à cette démocratie, donc si nous devons renouer avec cette forme de démocratie, ça veut dire que la transition a échoué » a-t-indiqué sans détour l’avocat Me Cheick Oumar Konaré.



Par ailleurs, il admet qu’il y aura toute sorte d’opposition interne et même sur le plan international contre une volonté de report Sine dine des élections jusqu’à ce que l’intégrité territoriale soit reconquise, mais selon lui, il faut être capable de s’assumer pour sortir le pays du gouffre. « Il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir ce qui va y avoir, mais moi j’assumerai ainsi ma décision « pas d’élections avant le recouvrement de l’intégrité territoriale du Mali ».



Contrairement à Me Cheick Oumar Konaré, plusieurs acteurs de la classe politique sont en bloc contre toute idée de prorogation du délai de la transition. Ils ont réaffirmé cette posture lors du lancement du tout nouveau parti, Lumière du Peuple (PLP), au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba, le dimanche 19 février 2023. Pour certains, c’est une question d’honneur et de dignité, qui oblige le président de la transition, le col. Assimi Goïta à respecter son engagement pris devant le peuple Malien et l’ensemble de la communauté internationale.



Pour d’autres, la transition est, par nature, une période courte qui ne peut gérer tous les problèmes d’un pays. Donc par ce fait, la seule mission qu’elle doit jouer est d’organiser des élections transparentes et crédibles qui permettent de retourner très rapidement à l’ordre constitutionnel.



