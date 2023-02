Critiques de M. Charles MICHEL contre le Mali : Le gouvernement de la transition appelle à la raison, au sens de la mesure et à l’arrêt de la campagne de désinformation - abamako.com

Critiques de M. Charles MICHEL contre le Mali : Le gouvernement de la transition appelle à la raison, au sens de la mesure et à l'arrêt de la campagne de désinformation Publié le mercredi 22 fevrier 2023 | Le Pays

Comme devant chaque cas similaire, les propos du Président du Conseil européen, M. Charles MICHEL lors d’un entretien avec la presse, n’ont pas laissé les plus hautes autorités de la transition Malienne indifférentes. Jugés discourtois, voire contraires aux règles diplomatiques et au principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain, la diplomatie malienne a manifesté sa ferme opposition à de tels propos « empreints de légèreté », surtout à un niveau de responsabilité si élevé comme le sien au sein de l’Union européenne.



Dans un communiqué, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, SEM Abdoulaye Diop a énergiquement réagi contre les propos tenus par le Président du Conseil européen, M. Charles MICHEL lors d’un entretien avec la presse. « Accusant » les autorités de la transition du Mali d’avoir rompu les relations avec les partenaires européens, le chef de la diplomatie malienne précise que c’est plutôt certains partenaires européens qui ont librement décidé, « unilatéralement et sans concertation préalable avec le Mali, de mettre un terme à leur coopération bilatérale » contrairement à ce qu’ils veulent faire croire. Donc le ministre Abdoulaye Diop considère que ces propos du Président du Conseil européen, M. Charles MICHEL, soient « inamicaux, erronés et agressifs » contre un pays souverain comme le Mali.



« Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale regrette les propos empreints de légèreté à un tel niveau de responsabilité, particulièrement lorsqu’ils contribuent à ternir une relation pourtant cordiale entre le Mali et l’Union européenne, qui continue d’intervenir, au quotidien, en soutien aux efforts du Gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations maliennes à travers plusieurs programmes de coopération », souligne-t-on dans le communiqué.



C’est pourquoi d’ailleurs, le Chargé d’Affaires a.i. de la Délégation de l’Union Européenne au Mali, M. Pascal PERENNEC, a été convoqué au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ce jour lundi 20 février 2023, afin de lui signifier les vives protestations du Gouvernement de la République du Mali contre ces propos encore une fois « inamicaux, erronés et agressifs » de M. Charles MICHEL, Président du Conseil européen.



Sur un autre point de son intervention, notamment, sur la situation sécuritaire au Mali, le ministre Diop a tenu à rappeler à M. Charles MICHEL, la responsabilité historique de certains Etats membres de l’Union européenne, dans la déstabilisation de la région du Sahel, suite à l’intervention unilatérale de l’OTAN en Libye. Pour lui, cette intervention en Libye a été l’élément déclencheur de la crise sécuritaire du Sahel en général et du Mali en particulier.



« Les commentaires de M. MICHEL sont d’autant plus malvenus qu’ils omettent les progrès tangibles réalisés par les Forces armées maliennes sur le terrain, grâce notamment à la montée en puissance des Forces armées et de sécurité maliennes, et à la stratégie de diversification des partenariats décidée par Son Excellence Le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat», considère le chef de la diplomatie malienne.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS