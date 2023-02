Conseil des ministres conjoint Mali-Burkina - abamako.com

News Diplomatie Article Diplomatie Conseil des ministres conjoint Mali-Burkina Publié le samedi 25 fevrier 2023 | aBamako.com

Conseil des ministres conjoint Mali-Burkina

«Toutes les grandes choses dans la vie des hommes commencent par un rêve, commencent par un homme, un groupe d’hommes », dixit le Premier ministre malien



Les premiers ministres Apollinaire Joachimson KYELEM De TAMBELA du Burkina Faso et Choguel Kokalla MAIGA du Mali, ont co-présidé un conseil des ministres conjoint Mali-Burkina Faso cet après-midi du 24 février 2023. Les deux pays ont abordé des questions d’intérêt commun aux deux peuples, en particulier les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires et les questions internationales.

Selon le Premier ministre malien, le conseil conjoint, conscient que toutes les questions ne peuvent pas être épuisées en une seule séance de conseil des ministres, a décidé de la nécessité de tenir la grande commission mixte Burkina-Mali dans les mois à venir. Il va s’agir d'examiner les avancées dans la coopération entre les deux pays, en vue de la relancer « conformément aux désirs de la nouvelle génération ».

En ce qui concerne les questions sécuritaires « nous avons des spécialistes qui s’en occupent, notamment les officiers supérieurs du Mali et du Burkina », a déclaré le Premier ministre malien.

Sur la question des conflits intercommunautaires, le Premier ministre malien, explique également que c’est un concept que l’on « veut imposer à nos peuples. Nous n’avons pas de problème communautaire. C’est fabriqué ailleurs et des hommes sont instrumentalisés au nom de l’Islam tantôt, au nom des ethnies, ou autre, pour distraire nos peuples ». Pour lui, les deux pays veulent se consacrer uniquement à la lutte pour la paix des populations, qui consiste à leur assurer la sécurité physique, alimentaire, éducationnelle, sanitaire.