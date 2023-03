Conseil de sécurité : le gouvernement récuse le statut de porte-plume de la France sur le dossier du Mali - abamako.com

Le conseil de sécurité de l`ONU

Dans une correspondance adressée au président du Conseil de Sécurité des Nations Unies et rendue publique ce jeudi 02 mars 2023, le gouvernement du Mali, à travers le ministre des Affaires Etrangères et de Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, récuse officiellement le statut de porte-plume de la France sur toutes questions examinées par le Conseil de sécurité concernant le Mali. Ci-dessous la correspondance.



Excellence Monsieur le Président,



Par communiqués en date du 12 janvier 2022 et du 26 avril 2022, le Gouvernement de la République du Mali alertait l'opinion publique nationale et internationale sur les actes hostiles, notamment la violation de l'espace aérien du Mali par des aéronefs des Forces françaises.



Ces alertes publiques ont été suivies, le 15 août 2022, d'une lettre par laquelle le

Gouvernement de la République du Mali portait plainte auprès de Conseil de sécurité pour actes d'agression, de violation de notre espace aérien, de subversion et de déstabilisation.



Au regard de la gravité de ces faits, qui pour le moins interrogent sur l'objectivité et l'impartialité de la République française, et en attendant la tenue de la réunion spéciale du Conseil de sécurité sollicitée par le Mali, le Gouvernement de la République du Mali, par la présente correspondance, récuse officiellement le statut de porte-plume de la France sur toutes questions examinées par le Conseil de sécurité concernant le Mali.



En effet, depuis l'inscription de la situation de mon pays à l'agenda du Conseil de sécurité, conformément à sa résolution 2085 (2012) du 20 décembre 2012, la France a toujours porté la plume sur toutes les questions concernant le Mali devant cet auguste organe, y compris pour ce qui concerne l'initiative et le portage des projets de résolutions relatifs au mandat de la MINUSMA ou au régime de sanctions concernant le Mali. Je vous prie de bien vouloir porter la teneur de la présente lettre à la connaissance des membres du Conseil de sécurité et de la publier en tant que document officiel du Conseil.



Veuillez agréer,



considération.



Excellence



Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite



ETRANGERE INTERNATIO DES AFFAIRES E OPERATION Minandeur de l'Ordre national Le



Abdoulaye DIOP



Son Excellence Monsieur Pedro Comissário AFONSO Ambassadeur, Représentant permanent de la République du Mozambique auprès des Nations Unies Président du Conseil de sécurité des Nations Unies New York



Amplification :

Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies.