Projet de constitution finalisé : le PARENA se désolidarise de toute démarche tendant à l’adoption de tout projet non consensuel - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Projet de constitution finalisé : le PARENA se désolidarise de toute démarche tendant à l’adoption de tout projet non consensuel Publié le dimanche 5 mars 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par Momo

Rentrée politique du PARENA

Bamako, le 20 février 2016 le PARENA a tenu sa rentrée politique 2016 au Palais de la culture Tweet

Dans une déclaration, le Parti pour la Renaissance Nationale PARENA se désolidarise de toute démarche tendant à l’adoption de tout projet non consensuel de constitution et demande aux autorités de concentrer les énergies du peuple sur la sécurisation du territoire et le renforcement de la cohésion nationale afin d’organiser dans les meilleures conditions les scrutins consacrant la restauration de la légalité constitutionnelle. Ci-dessous la déclaration du PARENA



Le 13 novembre 2022, le Comité Directeur du PARENA a publié un mémorandum sur le projet de constitution rédigé par un comité d’experts désigné par le Président de la Transition.



Estimant que le projet portait les germes de nouvelles dissensions et de nouvelles controverses, et qu’il codifiait les dérives résultant de la personnalisation excessive du pouvoir, le PARENA a préconisé son abandon en dehors d’un consensus national et de la réunion des conditions énoncées à l’article 118 de la constitution du 25 février 1992.



A l’analyse du projet de constitution finalisé, le PARENA arrive à la conclusion qu’il divise toujours le pays et que le fossé se creuse davantage entre des pans entiers du peuple, des faîtières de la société civile et des milieux politiques de différentes opinions.



En conséquence, le PARENA décide de se désolidariser de toute démarche tendant à l’adoption de tout projet non consensuel de constitution et demande instamment aux autorités de concentrer les énergies du peuple sur la sécurisation du territoire et le renforcement de la cohésion nationale afin d’organiser dans les meilleures conditions les scrutins consacrant la restauration de la légalité constitutionnelle.



Bamako, le 04 mars 2023



Pour le Comité Directeur le Secrétaire Général



Rue Soundiata KEITA, Porte N° 1397 Qualofobougou Bolibana Bamako - Mali Tél (00223) 66 78 49 27// (00223) 66 78 90 64/ E- mail : parenamali@gmail.com