5ème Conférence des pays les moins avancés : le Premier Ministre Choguel Maiga livre le message du Chef de l'Etat Assimi GOITA à Doha
Publié le lundi 6 mars 2023

Choguel Kokalla Maïga, Premier Ministre

Les Pays les Moins Avancés (PMA) sont au cœur de la cinquième Conférence de Doha, qui se tient au Qatar. Ce lundi 6 Mars 2023, le Premier ministre CHOGUEL KOKALLA MAÏGA a délivré, au cours d’une séance plénière, un message du Président Assimi GOÏTA absent pour des contraintes de calendrier.





Dans cette note, le Chef de l’Etat souligne l'urgence d'agir pour améliorer la situation des 47 pays classés dans la catégorie des PMA dont le Mali.





"Les PMA n'ont besoin ni de la commisération des plus grands, ni d'aumône, encore moins d'assistance qui les maintiendraient dans une dépendance continue. Ils ont besoin, assurément, de partenariats robustes, de solidarité active et de justice", a affirmé le Premier Ministre malien.





Prenant la parole le Premier Ministre a insisté sur la nécessité d'une justice dans les règles du commerce international et dans la gouvernance économique mondiale pour améliorer l'indice de développement humain et éliminer la pauvreté, conformément à l'Objectif de Développement Durable numéro 1.





Il a également exhorté à un changement de vision dans la lutte contre les défis climatiques, qui sont l'une des graves menaces contre l'avenir de l'humanité. Il a encouragé à investir davantage dans le capital humain en faisant de l'innovation, de la science, de la culture et de la technologie la pierre angulaire des programmes de formation de la jeunesse et les leviers pour une croissance inclusive et durable. Il a également appelé à la mise en place d'outils robustes et adaptés de relance économique post-COVID pour soutenir les économies déjà fragiles des PMA.





Enfin, il a rappelé l'importance de s'attaquer aux défis liés à la paix et à la sécurité qui menacent les fondements des Etats et qui minent la cohésion sociale, les valeurs de tolérance et de Vivre-Ensemble. Il a encouragé les PMA et leurs partenaires à promouvoir une chaîne de solidarité et de justice internationale pour lever les obstacles et les entraves au développement des Pays les Moins Avancés.



Avant de clore ses propos, le Premier ministre malien a confirmé l'engagement du pays à aider ses partenaires dans la réalisation des objectifs convenus dans le nouveau Programme d'action de Doha.





