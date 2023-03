Football : les vétérans ont remporté le tournoi interquartiers de Kidal doté du trophée du District de foot de la ville - abamako.com

Football : les vétérans ont remporté le tournoi interquartiers de Kidal doté du trophée du District de foot de la ville Publié le lundi 6 mars 2023

© Autre presse par DR

Tournoi interquartiers de Kidal

Les Véterans ont remporté le trophée devant Tanakra par le score de 3 buts à 1. En plus du trophée, les Vétérans raflent tous (trophées des meilleurs buteur, joueur, defenseur, etc), sur leur passage dans ce tournoi disputé, hors-mis les demi-finales, dans le tout nouveau stade qui porte le nom de l’actuel président de la Ligue régionale de foot de Kidal, Abéta Ag Seydou.







La finale du Tournoi inter-quartiers organisé par le District de foot de Kidal s’est jouée le dimanche 5 mars au stade Aneta Ag Seydou.



Débuté le 24 janvier 2023, le Tournoi a regroupé 10 équipes : Aliou, Angamali, Atkoul, Centre-ville, Etambar, lafiabougou, Tankra, Tazarghaf, Tibadadayene, et Vétérans.







Les équipes se sont rencontrées en match des Poules de 5 dont les 2 premiers de chaque poule se retrouvent en carré d’as. Ils agissaient de Lafiabougou et Etambar en poule A et Vétérans, Tanakra en poule B.



En première demi-finale, Lafiabougou et Tanakra n’ont pu se départager dans le temps réglementaire. Il a fallu les tirs au but qui sourit à Tanakra. En seconde demie finale, Etambar avaient rendez-vous avec les Vétérans. Là également la décision s’est faite lors de l’épreuve des nerfs qui fut fatale aux jeunes talentueux d’Etambar face aux Véterans, qui ont misé sur l'expérience pour rejoindre Tanakra en finale, une première pour la dernière citée.



Avant la finale, le match pour la 3è place a opposé les équipes de Lafiabougou et Etambar pour la médaille de bronz le vendredi 3 mars 2023. Etambar, après le nul un but partout, l’a emporté par 3 buts à 0.

















En finale les vétérans s’imposent par 3 buts à 1, grâce à un doublé de Tawak Ag Soghi, et un but d’Azize Assada (meilleur buteur du tournoi avec au compteur 6 buts). Yeya inscrit l’unique but de Tabnakra.







Avec ce score, les Vétérans raflent tous les prix de la rencontre: meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés, meilleure attaque et meilleur buteur avec 6 buts au compteur de Azize Assada, et la première place. Présent lors de la finale, le président du District de foot de Kidal, Baye Ag Ibrahim a récompensé les équipes participantes et victorieuses.





M.S