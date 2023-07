UEMOA: le taux d’inflation devrait baisser à 3,2% en 2024 ( BCEAO) - abamako.com

UEMOA: le taux d'inflation devrait baisser à 3,2% en 2024 ( BCEAO) Publié le vendredi 7 juillet 2023

Inflation : L’inquiétude de la BCEAO

Le taux d’inflation au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA), une organisation sous-régionale regroupant huit pays dont la Côte d’Ivoire, devrait s’inscrire dans une dynamique baissière pour s’établir à 4,4% en 2023 et 3,2% en 2024, après 7,4% en 2022.



L’information a été rapportée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l'Ouest ( BCEAO) dans son rapport sur la politique monétaire dans l’UMOA de juin 2023 consulté le vendredi 07 juillet 2023 par Abidjan.net.







‘’ Dans un contexte de détente des cours mondiaux des produits alimentaires et pétroliers, de hausse de la production céréalière lors de la campagne 2022/2023 et de poursuite de la normalisation de la politique monétaire, le taux d’inflation ( au sein de l’UEMOA) devrait s’inscrire dans une dynamique baissière pour s’établir à 4,4% en 2023 et 3,2% en 2024, après 7,4% en 2022’’, a fait savoir la BCEAO.







Par ailleurs, le rapport indique qu’au sein de l’UEMOA, les dernières estimations du PIB trimestriel font état d’une activité économique dynamique au premier trimestre 2023, avec un taux de croissance de 5,4%, en rythme annuel, après 5,3% au trimestre



précédent.







‘’Cette évolution a été portée par la progression de la valeur ajoutée dans tous les secteurs. Sur l’ensemble de l’année 2022, le PIB de l’Union a progressé de 5,9%, en termes réels, après 6,1% en 2021’’, a précisé l’institution.







En outre, le document apprend que la gestion des finances publiques dans l’UEMOA, au cours des trois premiers mois de l’année 2023, laisse apparaître une diminution du déficit budgétaire global à 1.214,8 milliards contre 1.512,4 milliards un an plus tôt.







‘’ Sur le marché boursier régional, l’activité dans l’Union s’est améliorée au cours du premier trimestre 2023, avec une hausse de l’indice global, le BRVM Composite, de 1,5%, contre une baisse de 4,0% le trimestre précédent. La capitalisation boursière de l’ensemble des titres cotés sur le marché s’est accrue, en rythme trimestriel, de 6,8%, après une hausse de 12,4% trois mois plus tôt. Cette évolution reflète l’accroissement de la capitalisation du marché des obligations (+13,7%), atténué par la baisse de celle du marché des actions



(-1,3%)’’, a également souligné la BCEAO dans ce rapport en date de Juin 2023.



