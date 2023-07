Intégration: la réunion annuelle des ministres du Commerce de l’UEMOA prévue le 14 juillet prochain à Abidjan - abamako.com

Intégration: la réunion annuelle des ministres du Commerce de l`UEMOA prévue le 14 juillet prochain à Abidjan

La réunion annuelle des ministres chargée du Commerce des États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine

( UEMOA) se tiendra le 14 juillet prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.



’’ Au cours de la rencontre, les ministres examineront plusieurs dossiers relatifs au renforcement de l’intégration régionale, au développement du commerce et à la régulation de la concurrence’’, rapporte un communiqué transmis vendredi à Abidjan.net.

Selon le communiqué, la situation du commerce et des initiatives régionales de promotion des échanges commerciaux et des exportations seront également au menu des échanges.



Par ailleurs, le document apprend que les ministres vont aussi examiner et approuver de nouveaux textes sur la concurrence et le commerce, en soutien au renforcement de la politique commerciale de l’Union.



A en croire le communiqué, plusieurs autres sujets d’actualité seront au menu de conclave.



Il s’agit entre autres, de la contribution de l’UEMOA à la mise en œuvre de la Zone de Libre Echanges Continentale Africaine (ZLECAf) ainsi que le régime de volontariat international en entreprise dans l’espace UEMOA.



Cette réunion ministérielle sera précédée du 10 au 13 juillet 2023, par une rencontre préparatoire des experts du commerce.



Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.



L.Barro