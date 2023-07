Recherche de solutions durables aux ordures de Bamako: Le ministre Mamadou SAMAKE visite les dépôts de transit de Lafiabougou - abamako.com

C’est au pas de charge que le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, M. Mamadou SAMAKE a effectué ce jour samedi 8 juillet, une visite sur les dépôts de transit de Lafiabougou et de Olympe et la décharge finale de Noumoubougou.

Objectif : voir la réalité de visu et proposer des solutions appropriées.

La vision du ministre SAMAKE est de faire face à l’urgence et ensuite initier des solutions durables. Pour ce faire, prévient le ministre de tutelle, chaque acteur devra jouer désormais son rôle, tout son rôle mais rien que son rôle. A cet effet, les collectivités sont invitées à faire face à leurs prérogatives.

Il faut noter que la visite s’est déroulée en présence des services techniques compétents.

D. YOSSI/CCOM MEADD de solutions durables aux ordures de Bamako.



