Retrait de la Minusma : Mme Stacey PLASKETT, membre du Congrès américain, en visite au Mali Publié le samedi 8 juillet 2023

Retrait de la Minusma : Mme Stacey PLASKETT, membre du Congrès américain, en visite au Mali.

Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a accordé ce vendredi 07 juillet 2023, une audience à Mme Stacey PLASKETT, membre du Congrès américain, en visite au Mali.



La situation politico-sécuritaire du pays, les questions de partenariats, de droit de l’Homme, du retrait de la MINUSMA et plusieurs autres sujets à l’échelle régionale et internationale étaient au menu des échanges.



Le Ministre DIOP a largement expliqué le contexte interne du Mali, notamment sécuritaire, aggravé par l’intervention de l’OTAN en Libye et les manœuvres géopolitiques et géostratégiques exacerbées. Il a insisté sur la volonté et les efforts importants déployés par le Gouvernement pour trouver des réponses appropriées à ces défis, sans fermer la porte aux partenariats sincères qui respectent la souveraineté, les choix et intérêts stratégiques du Mali.



Saluant l’heureuse initiative de la visite de terrain et l’esprit d’ouverture de son hôte du jour, le Ministre a soutenu que la poursuite du dialogue constructif et franc, dans un esprit d’écoute mutuelle, reste la voie indiquée pour parvenir à une compréhension partagée sur certaines questions d’intérêt commun.



