Transition malienne: la CEDEAO prend acte de la promulgation de la Constitution et appelle à tirer des leçons pour la suite du chronogramme
Publié le lundi 24 juillet 2023

Ci-dessous un communiqué de la CEDEAO suite à la promulgation de la nouvelle constitution de la République du Mali dans le cadre de la conduite de la Transition. L'institution régionale appelle à tirer leçon de cette étape pour entrevoir la suite du chronogramme devant conduire à de nouvelles échéances pour le transfert du pouvoir à des institutions civiles.



La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) suit, avec beaucoup d'intérêt, l'évolution de la situation sociopolitique et de la mise en œuvre du Chronogramme de la Transition en République du Mali.



Ainsi, la CEDEAO prend acte de la promulgation, le 22 juillet 2023, de la nouvelle Constitution, marquant ainsi le début de la quatrième République.



A cet égard, la CEDEAO se félicite de cette étape cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel normal, et lance un appel aux Autorités de la Transition à tirer des leçons possibles de cette étape et d'oeuvrer à mobiliser davantage l'ensemble des composantes du pays, sans exclusion, autour des échéances à venir dans la mise en œuvre du Chronogramme de la Transition.



La CEDEAO réitère sa disponibilité à travailler en étroite collaboration avec le peuple malien pour relever les défis auxquels le pays est confronté et pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.



Fait à Abuja, le 24 juillet 2023.