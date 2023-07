Paiements numériques : GIM-UEMOA signe un partenariat avec ’’ LuxTrust’’ et les acteurs clés du Luxembourg pour développer GIMpay - abamako.com

Paiements numériques : GIM-UEMOA signe un partenariat avec `` LuxTrust`` et les acteurs clés du Luxembourg pour développer GIMpay

GIM-UEMOA, l'organisme international en charge du système monétique interbancaire de la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) s’associe avec les acteurs clés du Luxembourg,

'' Suricate Solutions'', expert de la cybersécurité, "LuxTrust" pour l’identité digitale, "Luxhub" pour l’Open Banking et " i-Hub" pour le e-KYC.



Selon un communiqué transmis le jeudi 27 juillet 2023 à Abidjan.net, ce partenariat permettra d’offrir aux populations de l’UEMOA, des solutions de gestion de l’identité numérique efficaces et sécurisées, s’appuyant sur l’Open Banking, l’e-KYC (l’identification du client à distance) et les solutions d’authentification forte.



" Nous nous réjouissons de notre partenariat avec les acteurs clés du Luxembourg pour renforcer la confiance et la sécurité dans le domaine des paiements numériques pour la population de l’UEMOA", s'est félicité Minayegnan Coulibaly, le directeur Général du GIM-UEMOA.



'' GIMpay est un catalyseur des initiatives des banques, des établissements de monnaie électronique, des services financiers décentralisés, des fintech et des trésors public nationaux dans la maîtrise de l’expérience client'', a-t-il ajouté.



"LuxTrust" est motivé par le projet ambitieux du GIM-UEMOA, ainsi que par l’opportunité de partager son expérience et mettre en œuvre ses solutions de confiance au niveau de l’écosystème Ouest-Africain, sur un modèle similaire à ce qui a été réalisé au Luxembourg. Les usagers du GIM-UEMOA y gagneront en sécurité et en protection de leurs données personnelles, ce qui contribuera, à n’en pas douter, à l’adoption de ces nouveaux services'', a assuré pour sa part, Fabrice Aresu, le CEO de " LuxTrust".



Quant à Patrice Pochard, le directeur Général de " Suricate Solutions" , leader de la cybersécurité de l’UEMOA, il a fait remarquer que chaque semaine de nouvelles attaques de cybercriminels à l’encontre du secteur financier d’Afrique de l’Ouest sont révélées.



'' La vision stratégique du GIM-UEMOA sur les sujets liés à l’Open Banking et, demain, l’Open Finance. La connectivité entre les acteurs clés de la région permettra une plus grande inclusion financière et le développement de nouvelles solutions innovantes. Sur la base de l’expérience de Luxhub en termes de déploiement de l’Open Banking, nous sommes confiants dans notre capacité à accompagner le GIM-UEMOA dans l’accomplissement de ce projet crucial pour la région'', a promis, de son côté, Claude Meurisse, CEO de " Luxhub".



Pour Pascal Morosini, CEO "d’i-Hub" , i-Hub est effectivement un atout pour la zone UEMOA, car elle accélère la digitalisation et améliore la qualité des dossiers clients, et donc la conformité à la réglementation AML.



Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) fédère 145 Membres qui sont les banques, établissements financiers et postaux, structures de microfinance, Etablissements de Monnaie Electronique.



'' LuxTrust'' est un fournisseur de services de confiance qualifié eIDAS publié sur la liste de confiance de l’UE et une autorité de Certification.





L.Barro