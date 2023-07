Sanctions américaines contre des Officiers Maliens : Le gouvernement dénonce l’approche agressive des Etats Unis d’Amérique contre les Autorités et le Peuple maliens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sanctions américaines contre des Officiers Maliens : Le gouvernement dénonce l’approche agressive des Etats Unis d’Amérique contre les Autorités et le Peuple maliens Publié le mercredi 26 juillet 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Le Ministre de l`administration Territoriale anime une conférence de presse sur le fichier électoral

Bamako, 11 Novembre 2020, le Ministre de l`administration Territoriale, le Lieutenant-Colonel Abdoulaye MAIGA a animé une conférence de presse sur le fichier électoral dans les locaux de son département. Tweet





Suite aux sanctions américaines contre le ministre de la défense et deux autres officiers, le gouvernement de transition dans un communiqué dont nous avons reçu copie, dénonce avec force l'approche agressive des Etats Unis d'Amérique contre les Autorités et le Peuple maliens.



Le Gouvernement de la Transition prend note du Communiqué de presse par lequel le Bureau de Contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des Etats Unis d'Amérique annonce des mesures restrictives unilatérales et extra territoriales contre des hautes personnalités et valeureux officiers supérieurs maliens sur la base d'allégation infondée.



Ces nouvelles mesures contraires au droit international que nous condamnons vigoureusement viennent malheureusement rallonger la longue liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali, au moment où nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes.



Pour rappel, dans son Communiqué n°053 du 27 mai 2023, le Gouvernement de la Transition a mis en garde les autorités américaines, après leur avoir rappelé la série d'actes hostiles et provocateurs à l'encontre de notre pays.



En outre, le Gouvernement de la Transition invite les autorités américaines à se remémorer constamment leur responsabilité dans l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays, qui est consécutive à l'intervention militaire unilatérale de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en Libye qui a déstabilisé toute la région.



A cet égard, il est troublant de constater que les autorités américaines qui font partie de ceux qui ont activement contribué à la propagation du terrorisme et des armes dans le Sahel avec son lot de victimes, en créant le chaos en Libye, soient ceux-là mêmes qui, à défaut d'assurer << le service après-vente » et de nous aider à relever ce défi, mènent des campagnes hostiles, diabolisent nos partenariats et tentent de saper le moral de nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité, en politisant et instrumentalisant les droits de l'Homme.



Au demeurant, malgré un contexte général difficile subtilement aggravé pour le Mali à travers la désinformation et la propagande, sur fond de manoeuvres géopolitiques exacerbées, la volonté inébranlable du Gouvernement de la Transition demeure la sécurisation du territoire et le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, en veillant à la stricte application des 3 principes guidant l'action publique au Mali, définis par SE Le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l'Etat, à savoir:



1. le respect de la souveraineté du Mali :



2. le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques opérés par le Mali: 3. la prise en compte des intérêts vitaux du Peuple malien dans toutes les décisions.



Tout en dénonçant avec force l'approche agressive des Etats Unis d'Amérique contre les Autorités et le Peuple malien, le Gouvernement de la Transition indique que l'adoption de ces mesures sans effets offre l'heureuse occasion de réitérer la fierté du Gouvernement et du Peuple malien aux militaires injustement ciblés en particulier, et à tous les éléments des Forces de Défense et de Sécurité en général pour leur engagement pour la défense de la patrie.



Enfin, le Gouvernement de la Transition saisit l'occasion pour inviter la population malienne à se tenir << debout sur les remparts » et à redoubler de vigilance face aux tentatives de déstabilisation du pays et aux actes d'agression internes et externes visant la cohésion sociale et l'unité du Mali.



Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens!



Bamako, le 26 juillet 2023



Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement,



Colonel Abdoulaye MAIGA



Chevalier de l'Ordre National