Coup d’état au Niger : la CEDEAO appelle à libérer le Président Bazoum - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coup d’état au Niger : la CEDEAO appelle à libérer le Président Bazoum Publié le mercredi 26 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

La CEDEAO pour un retour à l’ordre constitutionnel au Mali

Tweet

Parallèlement à la condamnation ferme des mouvements d'humeurs des éléments de la garde présidentielle du Niger, la CEDEAO a également appelé les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le Président de la République démocratiquement élu.



Dans sa déclaration formulée ce mercredi 26 juillet 2023 depuis Abuja, la CEDEAO "condamne de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le Président de la République démocratiquement élu." souligne le communiqué.



L'institution Ouest-Africaine a clairement indiqué que les auteurs de cette tentative de coup d'État devront faire face à des conséquences graves de leurs actions. La communauté internationale, en collaboration avec la CEDEAO, se tiendra prête à tenir responsables "de la sécurité et de la sûreté du Président, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général." tous ceux qui ont été impliqués dans "cet acte".









L.L