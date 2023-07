Niger : L’Adema condamne la tentative de coup d’état contre le président BAZOUM - abamako.com

Dans une déclaration le parti L’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma-PASJ condamne la tentative de coup d’état au Niger et appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu, Son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM. Ci-dessus la déclaration de l’Adema PASJ



C’est avec stupeur et consternation que l’Adéma-PASJ suit l’évolution de la tentative de coup d’État contre le président démocratiquement élu de la République du Niger, le camarade Mohamed BAZOUM, par un groupe d’officiers.



L’Adéma-PASJ condamne sans équivoque cette tentative de coup d’Etat, appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu, Son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM, à respecter son intégrité physique et morale, celle de sa famille conformément à leur statut et aux principes des droits humains.



L’Adéma-PASJ s’oppose fermement à toute forme de prise de pouvoir par les armes, à toute



action qui menace la démocratie et la stabilité en Afrique, notamment au Niger.



L’Adéma-PASJ exprime sa solidarité avec le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-Tarayya) et l’ensemble du peuple nigérien, en cette période difficile, dans leur noble combat pour la défense des valeurs démocratiques et républicaines.



L’Adéma-PASJ suit le développement de la situation sur le terrain, avec grand intérêt et exhorte la communauté internationale à engager les parties prenantes au respect des principes démocratiques de gouvernance du pays.



Bamako, le 27 juillet 2023



Le Comité Exécutif



