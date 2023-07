Promulgation de la nouvelle constitution : La langue française est désormais la langue de travail au Mali - abamako.com

Promulgation de la nouvelle constitution : La langue française est désormais la langue de travail au Mali Publié le jeudi 27 juillet 2023 | aBamako.com







Le Mali a promulgué, une nouvelle constitution qui marque un changement de la place de la langue française au sein de la nouvelle constitution.



Cette langue française définie dans l’ancienne constitution comme la langue officielle, est classée désormais la langue de travail selon l’article 31 de la nouvelle constitution promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition qui stipule que : Les langues nationales sont les langues

officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L’Etat peut adopter toute autre langue comme langue de

travail.



Selon des observateurs, cette modification constitutionnelle s’exprime d’une d’une recherche de l’entité culturelle et la souveraineté prônée par la autorités d’une part et d’autre part remet en cause l’hégémonie de la langue de Molière largement privilégiée dans les services publics, l’état et l’enseignement