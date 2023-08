Nouvelle Constitution du Mali: un mouvement de veille contre la laïcité de l’Etat voit le jour. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nouvelle Constitution du Mali: un mouvement de veille contre la laïcité de l’Etat voit le jour. Publié le mercredi 2 aout 2023 | aBamako.com

Tweet

Ci-dessous le communiqué du mouvement de soutien à la LIMAMA contre la laïcité qui vient de se muer en mouvement de veille citoyenne contre les méfaits de la laïcité après avoir pris acte de la proclamation des résultats du référendum constitutionnel.



AU NOM D'ALLAH LE TOUT MISERICORDIEUX LE TRÈS MISERICORDIEUX



Le mouvement de soutien à la LIMAMA contre la laïcité a suivi avec une attention particulière la proclamation des résultats provisoires et définitifs par respectivement, l'autorité indépendante de gestion des élections et la cour constitutionnelle du Mali à travers leurs communiqués du 23 juin 2023 et du 21 juillet 2023.



Le mouvement prend acte desdits communiqués.



Cependant, nous sommes au regret de constater la non mention des irrégularités signalées par notre organisation à travers notre communiqué du 17 juin 2023. Néanmoins le mouvement se félicite du résultat obtenu qui démontre à suffisance que des fils et filles de ce grand Mali se sont opposés contre le maintien de cette idéologie néocoloniale (la LAÏCITÉ) dans notre constitution.



Suite à la proclamation des résultats définitifs du scrutin référendaire du 18 juin 2023, les organisations membres du mouvement de soutien à la LIMAMA contre la LAÏCITÉ ont décidé à l'unanimité de renommer le mouvement en " MOUVEMENT DE VEILLE CITOYENNE CONTRE LES MÉFAITS DE LA LAÏCITÉ"



Cette organisation aura pour objectif principal de veiller à la non opposition de la LAÏCITÉ à nos valeurs religieuses et sociétales et à la prise en compte de la religion dans la gestion de l'Etat.



Le mouvement félicite l'ensemble des imams, érudits et organisation avec à leur tête la LIMAMA pour leur engagement et le respect du mot d'ordre lors du scrutin refendaire Le mouvement remercie tous ceux qui se sont assumés face à l'histoire pour montrer leur opposition au projet de constitution laïque Vous avez fait votre devoir et l'histoire retiendra



En somme, le mouvement prend acte du passage à la 4ème République et implore ALLAH pour que cela ne soit pas un 4ème échec pour ce vaillant peuple du Mali.

Le Mouvement de Veille Citoyenne conte les méfaits de la LAICITÉ rassure sa base et l'ensemble du peuple malien qu'il reste disponible pour assister légalement et remettre dans ses droits tous citoyens opprimés au nom de la LAÏCITÉ.



QU'ALLAH bénisse le Mali!



Bamako le 01 Août 2023

Le Coordinateur Général

Abdoul KADR HAIDARA