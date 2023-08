Côte d’Ivoire : Les points focaux de l’agenda « Femmes, paix et sécurité » de la CEDEAO en formation à Abidjan - abamako.com

Publié le mercredi 2 aout 2023

Côte d'Ivoire : Les points focaux de l'agenda « Femmes, paix et sécurité » de la CEDEAO en formation à Abidjan

Côte d’Ivoire : Les points focaux de l’agenda « Femmes, paix et sécurité » de la CEDEAO en formation à Abidjan

Une vingtaine de points focaux nationaux de l’agenda mondial, « femmes, paix et sécurité »(FPS) issus des pays de la CEDEAO prennent part du mardi 1er au 3 août 2023 à un atelier de renforcement de capacité pour un meilleur suivi du cadre continental de résultats (CCR) à Abidjan.



Cet outil qui vise à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements de cet agenda sera passé au peigne fin durant ces trois jours de travaux dans la capitale économique ivoirienne.



Le conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 31 octobre 2000 sa résolution 1325 établissant un agenda mondial pour les femmes, la paix et la sécurit. Cette résolution reconnait « pleinement l’impact disproportionné des conflits violents sur les femmes et les filles, la sous-représentation des femmes dans les processus de paix formels et la valeur indéniable de la participation des femmes dans la recherche de la paix.



Malgré les efforts des pays, l’implication des femmes dans la résolution des conflits sur le continent africain rencontrent des difficultés dans certaines zones du continent, ce qui n’est pas le cas dans la majeur partie des pays ouest africains dans la mise en œuvre de cet agenda.



À l’initiative de la commission de la CEDEAO en collaboration avec le ministère de la Femme de la Famille et de l’Enfant de Côte d’Ivoire, le soutien financier et technique du projet d’architecture et d’opération de paix et de sécurité de la CEDEAO (EPSAO) et cofinancé par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), cet atelier constitue une formation pilote qui va connaître une extension au Nigeria et au Bénin.



Cet atelier vise à améliorer la compréhension par les principales parties prenantes de leurs rôles dans le suivi et l’établissement de rapports sur l’agenda FPS, d’améliorer la mise en œuvre des plans d’actions nationaux sur les FPS.



Les défis à la paix et à la sécurité auxquels la Côte d’Ivoire est confrontée reflètent la fragilité, les conflits et la violence qui comprennent les conflits armés , avec les sous-espèces du terrorisme et l’insurrection, la violence liée aux élections, la violence communautaire, entre autres indique une note de la représentante résidente de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, Fanta Cissé.



La Côte d’Ivoire a élaboré en 2000, son premier plan d’action national sur la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays a poursuivi l’examen et l’élaboration du deuxième plan national en 2019 pour la période allant jusqu’à 2023.



Cyprien K.