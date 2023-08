Communiqué du Procureur du Pôle de Lutte Contre la Cybercriminalité - abamako.com

Communiqué du Procureur du Pôle de Lutte Contre la Cybercriminalité Publié le jeudi 10 aout 2023







Le Procureur du Pôle de Lutte Contre la Cybercriminalité informe l'opinion publique, que depuis un certain temps, il a été relevé des propos et déclarations sur les réseaux sociaux, heurtant la sensibilité et contraires à la préservation de la paix publique.



Ces propos, contraires à la liberté de culte et susceptibles de dresser les citoyens les uns contre les autres, sont réprimées par le Code pénal et la Loi N°2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de la Cybercriminalité et passibles de poursuites pénales.



En conséquence, le Procureur du Pôle de Lutte Contre la Cybercriminalité décide de l'ouverture d'une enquête judiciaire, en vue de l'interpellation et de la traduction en justice des auteurs, coauteurs et complices de ces agissements.



Bamako, le 10 aout 2023

Adama Coulibaly

Procureur de la République