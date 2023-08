Feuilles de patate douce : Une mine de nutriments - abamako.com

Feuilles de patate douce : Une mine de nutriments Publié le mercredi 30 aout 2023 | Mali Tribune

Couramment utilisées dans la préparation de la sauce “saga-saga”, les feuilles de patate douce, ont une valeur nutritive qui contribue beaucoup à la croissance. Dr. Seydou Bah, nutritionniste, explique.



Pendant la saison pluvieuse on trouve suffisamment de feuilles de patate douce dans les potagers et chez certains jardiniers qui en vendent. Ces feuilles, en forme de trèfle, sont riches en protéines, calcium, phosphore, fer et vitamine C. Elles aident ainsi à prévenir certaines maladies, et contiennent environ 3 % de protéines.



“Les feuilles de patates douces sont une mine de nutriments. Elles constituent un aliment sain et protecteur. Ces feuilles sont riches en vitamine A, donc nécessaires pour une bonne croissance. La vitamine C, qu’elles contiennent, assurent une résistance des tissus en aidant le corps à assimiler le fer, favorisent la santé digestive et aident à gérer le diabète de type 1. Plus les feuilles sont vertes foncées, plus elles contiennent de vitamine A et aident notamment à ralentir le vieillissement cutané en assurant les vertus protectrices sur les parois de nos vaisseaux sanguins”, explique Dr. Seydou Bah, nutritionniste.



Les tubercules ainsi que leurs feuilles n’échappent pas aux assiettes de nos ménagères. Certains, pour la sauce, mélangent les feuilles de patate douce aux épinards, avec un peu d’huile de palme et de poisson fumé ainsi que du gombo afin d’apporter assez de vitamines et du goût.



“Chez moi, il a un mini potager dominé par les feuilles de patates, car la sauce saga-saga est ma préférée”, explique Mariam Sacko, ménagère.



La consommation régulière des feuilles de patate douce est donc à encourager.



Aïchatou Konaré