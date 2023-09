Sécurité routière : La 19ème édition de la Semaine Nationale de la Sécurité routière lancée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sécurité routière : La 19ème édition de la Semaine Nationale de la Sécurité routière lancée Publié le mardi 5 septembre 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Sécurité routière : La 19ème édition de la Semaine Nationale de la Sécurité routière lancée

Tweet

Lancement officiel ce lundi matin des activités de la 19ème édition de la Semaine nationale de la Sécurité routière.

C’était au cours d’une cérémonie à la Gare routière de Sogoniko, sous la présidence de Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures.

C’était également en présence des services techniques compétents du Ministère en charge des Transports et de celui de la Sécurité et de la Protection civile.



Le thème choisi cette année porte sur :"La sécurisation du transport public de personnes". La semaine d’activité permettra d’intensifier davantage la sensibilisation et la formation des acteurs du secteur du transport public de personnes.



En plus de la campagne médiatique, l’Agence nationale de la Sécurité routière (ANASER) organisera tout au long de la semaine des opérations de contrôle sur certains axes routiers du pays.



La cérémonie a été marquée par la remise d’un important lot de dispositif de contrôle routier au Groupement de Sécurité routière et au Groupement motorisé de la Gendarmerie nationale.