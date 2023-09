« La Dengue », une nouvelle épidémie aux portes du Mali - abamako.com

News Société Article Société « La Dengue », une nouvelle épidémie aux portes du Mali Publié le mardi 12 septembre 2023 | Le témoin

La fièvre hémorragique d’origine virale provoquée par un arbovirus transmis par les moustiques Adeas (Ae aegypti et Ae albopiticus), connue sous le nom de la « Dengue » a été découverte fin Août chez nos voisins Burkinabé, selon les termes d’une correspondance que le Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique adressée aux directeurs régionaux de la santé. «Je viens par la présente vous informer de la confirmation d’une épidémie de Dengue dans la ville de Bobo-Dioulasso, région des hauts Bassins au Burkina-Faso, le mercredi 23 août 2023. La situation épidémiologique à la date du 06/09/2023 est marquée par 1 164 cas notifiés parmi lesquels 120 prélèvements effectués dont 75 positifs. Il a enregistré 24 décès soit une létalité de 2,06%. »



Découverte dans la seule ville Bobo-Dioulasso, jusqu’à ce jour, le seul moyen de prévenir ou de combattre la transmission du virus de cette maladie grave et de type grippal consiste à lutter contre les moustiques qui en sor les vecteurs. Et, à l’instar de la pandémie à coronavirus, les personnes infectées sont les principaux porteurs et reproducteurs du virus.