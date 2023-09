UEMOA : le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) au colloque international sur la finance durable en Afrique de l’Ouest à Abidjan - abamako.com

UEMOA : le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) au colloque international sur la finance durable en Afrique de l'Ouest à Abidjan

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) participe au colloque international sur la finance et l'investissement durables en Afrique de l'Ouest ouvert, ce jeudi 14 septembre 2023, à Abidjan.

La délégation du DC/BR est conduite par son Président du Conseil d’administration, Monsieur Faman Touré, rapporte une note d’information du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) transmise.

Le DC/BR est une institution financière spécialisée de l’UEMOA dont la conservation centralisée de titres a atteint 17 861 milliards de francs CFA en fin d'année 2022.

Dans son allocution, le président de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (AMF-UMOA), Badanam Patoki a exprimé sa « profonde gratitude » aux participants dont la présence « témoigne la volonté de trouver des solutions innovantes pour le marché financier régional».

« Le présent colloque international est notre témoignage commun en faveur de la finance durable (…)», a ajouté le président Patoki, soulignant que l’objectif principal de ce rassemblement est de faire la «promotion de la finance durable pour notre marché».

Organisé par l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (AMF-UMOA), le régulateur du marché des capitaux en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec d'autres organisations régionales et internationales, ce colloque a pour objectif principal de promouvoir la finance et l'investissement durables dans la région.

Mazen Bouri, spécialiste principal du secteur financier à la Banque mondiale, a mis en relief les défis auxquels sont confrontés les Etats de l’UEMOA. A ce propos, il a cité des défis « économiques, démographiques, politiques et climatiques ».

Enfin, Roland Janssens, Directeur général de Emerging Africa Infrastructure Fund et Private Infrastructure Development Group (EAIF/PIDG), a émis le vœu que « ces échanges d’aujourd’hui soient riches pour faire avancer la finance durable ».

La cérémonie d’ouverture a fait place à quatre panels inscrits au menu de cette première journée. Les travaux de ce colloque international s’achèveront ce vendredi 15 septembre 2023.

Parmi les thèmes explorés, figurent les obligations vertes et autres instruments de dette durable, l'investissement d'impact, le financement climatique, l'agriculture et la sylviculture durables, les énergies renouvelables et l'entrepreneuriat social.

Le DC/BR est le Dépositaire Central des titres de l’UEMOA. Il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des transactions boursières ainsi que le paiement des évènements sur valeurs.

En tant que membre à part entière de l’Association of National Numbering Agency (ANNA), il assure la codification des valeurs mobilières dans l’UEMOA. Le DC/BR a été créé en 1996 et a effectivement démarré ses activités le 16 septembre 1998.





