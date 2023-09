Football: La CAF exprime sa compassion aux victimes du Maroc et de la Lybie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football: La CAF exprime sa compassion aux victimes du Maroc et de la Lybie Publié le vendredi 15 septembre 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Catastrophe naturel: Un puissant séisme frappe le Maroc

Tweet

La Confédération africaine de Football (CAF) a décidé d'observer une minute de silence lors de tous les matches à venir, en hommage aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc et des inondations dévastatrices survenues dans l'est de la Libye, rapporte un communiqué de la faîtière continentale.

"En prélude aux rencontres de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies, de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies ainsi que de la finale de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies, une minute de silence sera respectée en hommage aux victimes du séisme qui a touché le Maroc et celles des inondations survenues en Libye".

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : "Au nom des 54 associations affiliées à la CAF, nous exprimons une fois de plus nos profondes condoléances aux familles, à la Fédération Royale Marocaine de Football, à la Fédération Libyenne de Football, aux gouvernements et aux peuples du Maroc et de la Libye pour les milliers de personnes qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre au Maroc et lors des inondations en Libye. Les peuples marocain et libyen sont dans nos pensées ainsi que dans nos prières et qu'Allah les console et les réconforte en cette période douloureuse et difficile. Nous souhaitons à toutes les personnes blessées un prompt rétablissement.”





HB