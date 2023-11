Sikasso : Moumouni Bengaly guide avec succès les opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants - abamako.com

Dans une brillante opération menée par le directeur régional de l'Office Central des Stupéfiants (OCS) de Sikasso, le Lieutenant-colonel Moumouni BENGALY, quatre individus ont été appréhendés, et pas moins de 400 briques de cannabis, d'une valeur impressionnante de 20 500 000 FCFA, ont été saisies. Cet exploit démontre l'engagement indéfectible de ce leader dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

L'opération s'est déroulée le 6 novembre 2023, sous les yeux attentifs des membres dévoués de l'OCS, dans le quartier Sanoubougou de Sikasso ville. Cette saisie majeure découle d'une surveillance vigilante menée par les éléments de l'OCS, supervisés par le Lieutenant-colonel Moumouni BENGALY, un homme de conviction. Grâce à une information fournie par une source anonyme, les enquêteurs de l'Office Central des Stupéfiants antennes de Sikasso ont orchestré cette opération, permettant d'appréhender un premier suspect dans une remorque, en possession de 400 briques de cannabis d'une valeur exceptionnelle. Interrogé, il a rapidement révélé les noms de ses complices, qui ont tous été appréhendés par les enquêteurs, une victoire pour la population de Kenedougou et une démonstration du leadership incontesté du Lieutenant-colonel Moumouni BENGALY. Cette saisie de cannabis a offert une opportunité au Lieutenant-colonel Moumouni BENGALY, directeur régional de l'Office Central des Stupéfiants (OCS) de Sikasso, pour exhorter la population à soutenir davantage l'OCS dans cette noble lutte. Il a souligné que l'antenne OCS de Sikasso est aujourd'hui équipée de moyens modernes pour accomplir sa mission de lutte contre les stupéfiants sous toutes leurs formes avec un professionnalisme exemplaire. Il faut rappeler qu’au cours du premier semestre 2023, l'Office Central des Stupéfiants antennes de Sikasso a établi 19 procès-verbaux, interpellé 30 individus, et saisi des quantités significatives de cannabis et de produits pharmaceutiques contrefaits. Ces résultats témoignent de l'efficacité incontestable du Lieutenant-colonel Moumouni BENGALY dans la région. Les présumés coupables sont actuellement en détention en attendant leur comparution devant le procureur du Tribunal de Grande Instance de Sikasso. De plus, les produits saisis seront incinérés, mettant ainsi fin à leur potentiel nocif. Le directeur régional de l'OCS de Sikasso, le Lieutenant-colonel Moumouni BENGALY, continue d'incarner un exemple de dévouement et de professionnalisme dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, contribuant ainsi à la sécurité et au bien-être de la région de Sikasso.

AC